Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Пеле назвал своего вероятного наследника в мире футбола
Пеле назвал своего вероятного наследника в мире футбола
Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)
Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)
"Ман Сити" может не отпустить Зинченко в сборную Украины
"Ман Сити" может не отпустить Зинченко в сборную Украины
"Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)
"Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)

Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)

Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tonyyoka

В пятницу, 5 марта, во французском Нанте прошел вечер бокса, в главном бою которого на ринг вернулся олимпийский чемпион в супертяжелом весе Тони Йока.

Двойник Илона Маска мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

Противостоял небитому 28-летнему французу 31-летний бельгийский боксер-супертяж Джоэл Тамбве Джеко. "Большой Джо" затянул схватку, на кону которой был титул чемпиона Евросоюза в супертяжелом весе, аж до 12 раунда, однако все-таки проиграл досрочно. Под занавес поединка француз зажал оппонента в углу ринга, и после очередного пропущенного удара, который пришелся Джоэлу прямо в нос, бельгиец внезапно отвернулся и перестал драться. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Тони Йока - Джоэл Тамбве Джеко:

Видео боя:

Для Тони эта победа стала 10-й в профи-ринге. Тамбве Джеко, в свою очередь, уступил в третий раз в 21 бою.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "грязном" нокауте от брата Тайсона Фьюри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 482

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Тони Йока.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)
02 "Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)
03 Усик рассказал жене Медведчука, что бьет соперников с любовью (видео)
04 Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
05 УПЛ: где и когда смотреть матчи 17 тура чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь