Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)

В пятницу, 5 марта, во французском Нанте прошел вечер бокса, в главном бою которого на ринг вернулся олимпийский чемпион в супертяжелом весе Тони Йока.

Противостоял небитому 28-летнему французу 31-летний бельгийский боксер-супертяж Джоэл Тамбве Джеко. "Большой Джо" затянул схватку, на кону которой был титул чемпиона Евросоюза в супертяжелом весе, аж до 12 раунда, однако все-таки проиграл досрочно. Под занавес поединка француз зажал оппонента в углу ринга, и после очередного пропущенного удара, который пришелся Джоэлу прямо в нос, бельгиец внезапно отвернулся и перестал драться. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Тони Йока - Джоэл Тамбве Джеко:

Видео боя:

Для Тони эта победа стала 10-й в профи-ринге. Тамбве Джеко, в свою очередь, уступил в третий раз в 21 бою.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "грязном" нокауте от брата Тайсона Фьюри.