Брат Фьюри отправил соперника в "грязный" нокаут (видео)

В субботу, 27 февраля, Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира по версиям WBC /The Ring в хевивейте Тайсона Фьюри, добыл свою пятую победу в профи.

На вечере бокса в Лондоне Томми в рамках поединка в полутяжелом весе встретился со своим соотечественником Скоттом Уильямсом, который до этого не выиграл ни единого раза в девяти боях. 32-летний Скотт не сумел навязать сопротивления 21-летнему Томми и уже во втором раунде оказался в нокауте. Как отметил британский телеканал BT Sport, Фьюри отметился "большим, грязным нокаутом", который он обещал перед поединком.

Tommy Fury delivers the big dirty knockout, as promised

A meaty right hand closes the show in spectacular fashion pic.twitter.com/azF2qsHsYX

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 27, 2021