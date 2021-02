Фьюри объяснил, почему лизнул Уайлдера в бою (видео)

Британский боксер-супертяж, владеющий чемпионскими поясами WBC и The Ring, Тайсон Фьюри прокомментировал один момент, который случился в его втором поединке с американцем Деонтеем Уайлдером. В клинче "Цыганский Король" лизнул "Бронзового Бомбардировщика". По словам чемпиона, сделал он это из-за того, что у него в схватке проснулся животный инстинкт.

"Я был словно вампир. В интервью перед боем я говорил, что в реванше хочу попробовать кровь Деонтея Уайлдера. И вот в шестом раунде я получил возможность это сделать. Я должен был попробовать его кровь, чтобы понять, какова на вкус моя добыча. Я был словно охотник, словно лев, а он был большой газелью. Я положил добычу на землю, и на этом игра закончилась. У меня иной склад ума. Животный инстинкт выходит наружу в ринге. Здесь уже либо ты, либо он. Но это странно, ведь я не видел, чтобы до этого кто-то слизывал чью-то кровь. Надеюсь, у него не было микробов или чего-то еще", - рассказал Фьюри в комментарии для ESPN Ringside.

“I was a lion and he was like a gazelle.”@Tyson_Fury explained why he licked Deontay Wilder’s blood during their rematch last year.

(via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/PpsMFZzjAC

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 24, 2021