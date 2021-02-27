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Фьюри объяснил, почему лизнул Уайлдера в бою (видео)

Фьюри объяснил, почему лизнул Уайлдера в бою (видео)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Британский боксер-супертяж, владеющий чемпионскими поясами WBC и The Ring, Тайсон Фьюри прокомментировал один момент, который случился в его втором поединке с американцем Деонтеем Уайлдером. В клинче "Цыганский Король" лизнул "Бронзового Бомбардировщика". По словам чемпиона, сделал он это из-за того, что у него в схватке проснулся животный инстинкт. 

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"Я был словно вампир. В интервью перед боем я говорил, что в реванше хочу попробовать кровь Деонтея Уайлдера. И вот в шестом раунде я получил возможность это сделать. Я должен был попробовать его кровь, чтобы понять, какова на вкус моя добыча. Я был словно охотник, словно лев, а он был большой газелью. Я положил добычу на землю, и на этом игра закончилась. У меня иной склад ума. Животный инстинкт выходит наружу в ринге. Здесь уже либо ты, либо он. Но это странно, ведь я не видел, чтобы до этого кто-то слизывал чью-то кровь. Надеюсь, у него не было микробов или чего-то еще", - рассказал Фьюри в комментарии для ESPN Ringside.

Вот так Фьюри лизнул соперника:

"Телеграф" напоминает, что Фьюри добыл победу нокаутом в реванше с Уайлдером, что состоялся в феврале 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Деонтей обвинил Тайсона в жульничестве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер.
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