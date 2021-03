Боксер отправил непобедимого супертяжа в тяжелый нокаут (видео)

На вечере бокса в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) в главном бою шоу встретились непобедимые супертяжи.

Местный боксер Алексис Гарсия встречался в ринге с американцем Эмроном Сэндсом. В третьем раунде доминиканец переломил ход боя, отправив соперника в нокдаун. Сэндс поднялся, однако через несколько секунд Алексис ударами бомбами отправил его в тяжелейший нокаут.

Видео нокаута в бою Алексис Гарсия - Эмрон Сэндс:

Upset in the DR! Unheralded Dominican heavyweight Alexis Garcia (10-0, 6 KO's) beats up and stops Florida's 6'6" Amron Sands (11-1) earning in TKO-3 victory in Santo Domingo.

Shuan Boxing pic.twitter.com/53D3fXWqTR

— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) March 13, 2021