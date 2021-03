50-летний боксер отправил соперника в тяжелый нокаут (видео)

В субботу, 6 марта, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе немец Фират Арслан успешно вернулся на ринг в возрасте 50 лет.

Немецкий боксер встретился в ринге с 43-летним венесуэльцем Гусмиром Пердомо. Арслан проводил поединок вторым номером, однако в третьем раунде Фират мощным ударом в корпус отправил соперника в тяжелейший нокаут. Для представителя Германии, который в свои лучшие годы был чемпионом в первом тяжелом весе по версии WBA, эта победа стала 48-й в 60-и боях, Гусмир проиграл в 10-й раз в 36-и поединках.

Видео нокаута в бою Фират Арслан - Гусмир Пердомо:

50yr old cruiserweight Firat Arslan (48-9-3, 33 KO's) with the KO-3 of Gusmyr Perdomo (26-10) in his return to the ring, his 60th fight, at his new gym in his hometown of Goeppingen, Germany pic.twitter.com/VSodCUT6R8

— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) March 6, 2021