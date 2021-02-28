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Непобедимый боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Непобедимый боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер premierboxing

В субботу, 27 февраля, на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялось немало ярких поединков. 

Брат Фьюри отправил соперника в "грязный" нокаут (видео)

В главном поединке андеркарда встретились представители полусреднего веса американец Хесус Рамос и мексиканец Хесус Эмилио Бохорке. Небитый 19-летний Рамос с первых секунд принялся избивать более возрастного соперника. А уже во втором раунде молодой боксер блестяще поймал 33-летнего оппонента, который после чистого попадания в челюсть рухнул на канвас. Еще через несколько мгновений представитель США добыл досрочную победу, хотя Эмилио Бохорке все еще стоял на ногах.

Таким образом, Рамос добыл свою 15-ю победу в профи. Эмилио Бохорке, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 24 победы.

В главном бою шоу Энтони Диррелл и Кайрон Дэвис свели поединок, который проходил в рамках второго среднего веса, к ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал об успешном возвращении на ринг Сауля Альвареса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,471

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Бокс, Нокаут, Хесус Рамос, Хесус Эмилио Бохорке.
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