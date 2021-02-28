Непобедимый боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

В субботу, 27 февраля, на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялось немало ярких поединков.

В главном поединке андеркарда встретились представители полусреднего веса американец Хесус Рамос и мексиканец Хесус Эмилио Бохорке. Небитый 19-летний Рамос с первых секунд принялся избивать более возрастного соперника. А уже во втором раунде молодой боксер блестяще поймал 33-летнего оппонента, который после чистого попадания в челюсть рухнул на канвас. Еще через несколько мгновений представитель США добыл досрочную победу, хотя Эмилио Бохорке все еще стоял на ногах.

Таким образом, Рамос добыл свою 15-ю победу в профи. Эмилио Бохорке, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 24 победы.

В главном бою шоу Энтони Диррелл и Кайрон Дэвис свели поединок, который проходил в рамках второго среднего веса, к ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал об успешном возвращении на ринг Сауля Альвареса.