Канело сквозь блок уронил Йылдырыма (видео)

В ночь на 28 февраля (время киевское) в Майами (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вернулся один из лучших боксеров вне зависимости от веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Чемпион WBA, WBC во втором среднем весе 30-летний Альварес проводил обязательную защиту титула по линии Совета в поединке с турецким боксером Авни Йылдырымом. Мексиканец с первых секунд взял инициативу в схватке и принялся избивать андердога. В третьем раунде Сауль мощнейшей двойкой сквозь блок отравил соперника в нокдаун. 29-летний Авни поднялся однако сумел провести лишь остаток раунда. После 3-й трехминутки угол турка сдался.

Таки образом, Канело добыл свою 55-ю победу в профи при одном поражении и двух ничьих. Йылдырым, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 21 победу.

Отметим, сразу же после боя был анонсирован чемпионский поединок Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс. На кону схватки, что пройдет 8 мая, будут стоять пояса по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе.

IT’S OFFICIAL!!! The unification is on! @canelo v @bjsaunders_ for the WBC, WBA, WBO and Ring Magazine World championships May 8 live on @daznboxing pic.twitter.com/JoKAhebmFV

