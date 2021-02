Боксер-дебютант брутально нокаутировал соперника (видео)

На вечере бокса в Тихуане (Мексика) зрители стали свидетелями яркого нокаута.

Боксер среднего веса, представляющий Калифорнию, Джоушин Джеймс брутально нокаутировал соперника на Big Punch Арене. Джеймс четко исполнил классическую двойку, после которой его оппонент оказался в тяжелейшем нокауте. В сети отметили, что такой дебют в профи не остался не замеченным, ведь нокаут американца явно войдет в подборки лучших по итогам февраля.

Видео нокаута от Джоушина Джеймса:

California middleweight Joeshon James (1-0) makes a massive statement in his pro debut with the club KO of the month, a brutal KO-1 victory in Big Punch Arena, Tijuana, Mexico pic.twitter.com/aDl1Z7pws7

— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) February 27, 2021