Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)

Непобедимый албанский проспект полусреднего веса Флориан Марку (8-0-1, 6 KO) досрочно победил небитого британца Райана Чарльтона (6-1-1, 3 KO) на вечере бокса в Британии.

28-летний Марку вел поединок, однако в шестом раунде Чарльтон зажал его в углу ринга и мощным левым боковым отправил в нокдаун. Марку поднялся и сумел выстоять до конца трехминутки, а затем перехватил инициативу. А в 8-м раунде албанец попросту сделал из оппонента боксерскую грушу. Видя положение дел своего боксера, угол британца выбросил полотенце.

Эта победа стала для небитого Флориана восьмой на профи-ринге, Райана проиграл впервые, имея в своем послужном списке шесть побед и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу на вечере бокса в Лондоне на ринге также сразились полусредневесы - Давид Аванесян и Джош Келли.