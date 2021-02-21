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Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)

Боксер поднялся с нокдауна, а затем сделал из соперника грушу (видео)
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер matchroomboxing

Непобедимый албанский проспект полусреднего веса Флориан Марку (8-0-1, 6 KO) досрочно победил небитого британца Райана Чарльтона (6-1-1, 3 KO) на вечере бокса в Британии.

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28-летний Марку вел поединок, однако в шестом раунде Чарльтон зажал его в углу ринга и мощным левым боковым отправил в нокдаун. Марку поднялся и сумел выстоять до конца трехминутки, а затем перехватил инициативу. А в 8-м раунде албанец попросту сделал из оппонента боксерскую грушу. Видя положение дел своего боксера, угол британца выбросил полотенце.

Эта победа стала для небитого Флориана восьмой на профи-ринге, Райана проиграл впервые, имея в своем послужном списке шесть побед и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу на вечере бокса в Лондоне на ринге также сразились полусредневесы - Давид Аванесян и Джош Келли.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,046

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Бокс, Нокаут, Флориан Марку, Райан Чарльтон.
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