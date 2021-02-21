Непобедимый британец рухнул на колени в чемпионском бою (видео)

В субботу, 20 февраля, в Лондоне на Wembley Arena состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Давид Аванесян (27-3-1, 11 KO) - Джош Келли (10-1-1, 6 KO).

Россиянин Аванесян успешно защитил свой чемпионский пояс EBU в полусреднем весе, нокаутировав британского претендента. 32-летний Давид в 6-м раунде разбил голову сопернику, попутно отправляя его в нокдауны, а после второго падения команда Джоша выбросила полотенце. Таким образом, "Ава" добыл победу техническим нокаутом.

Эта победа стала 27-й в карьере Аванесяна при трех поражениях и одной ничьей, а вот 26-летний Келли проиграл впервые, имея в активе 10 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте в главном бою на шоу бокса в Лас-Вегасе.