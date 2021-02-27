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Непобедимый боксер отправил соперника-гиганта в тяжелый нокаут (видео)

Непобедимый боксер отправил соперника-гиганта в тяжелый нокаут (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер RowanP_86

В субботу, 27 февраля, в Окленде (Новая Зеландия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Джозеф Паркер - Джуниор Фа. В андеркарде также было жарко.

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В главном поединке андеркарда встретились местные супертяжи Хеми Ахайо  (17-0, 12 КО) и Джулиус Ллойд Лонг (18-25-1, 14 КО). Непобедимый Ахайо владел ощутимым преимуществом и даже отправлял огромного джорнимена, вес которого на взвешивании составил почти 150 кг, в нокдаун в 4-м раунде. А в 8 раунде Хеми мощнейшим левым хуком "уронил"оппонента, который оказался в тяжелом нокауте.

Видео нокаута в бою Хеми Ахайо - Джулиус Ллойд Лонг:

Эта победа стала для Ахайо 17-й в профи, Ллойд Лонг проиграл в 25-й раз, имея в своем послужном списке 18 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о глухом нокауте от спарринг-партнера Тайсона Фьюри.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 285

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Бокс, Нокаут, Хеми Ахайо, Джулиус Ллойд Лонг.
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