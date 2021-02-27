Потенциальный соперник Усика одолел небитого боксера (видео)

В субботу, 27 февраля, на вечере бокса в Окленде (Новая Зеландия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Джозеф Паркер - Джуниор Фа.

В схватке двух новозеландцев победил более опытный Паркер, который в свое время владел чемпионским поясом WBO в хевивейте. Джозеф триумфовал в поединке, который продлился всю дистанцию. По истечении 12 раундов все судьи отдали победу 29-летнему Паркеру - 119-109, 115-113, 117-111.

Видео чемпионских раундов в бою Джозеф Паркер - Джуниор Фа:

Таким образом, Джозеф завоевал вакантный пояс WBO (Oriental) в супертяжелом весе, попутно добыв свою 28-ю победу в профи. 31-летний Джуниор, в свою очередь, проиграл впервые, имея в своем активе 19 побед.

Ранее Паркер заявлял, что может встретиться с Александром Усиком. Украинец, скорее всего, проведет свой следующий поединок против британца Джо Джойса.