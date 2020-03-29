Паркер: Я буду драться с Усиком

Новости спорта:Новозеландский боксер заявил, что готов к большим поединкам.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что хотел бы получить возможность встретиться на ринге с Александром Усиком, если украинец сможет одолеть Дерека Чисору в своем следующем бою.

"Я думаю, что он сохранит свои навыки и в супертяжелом весе. Люди судят по его первому бою в категории. Это был не лучший бой, который мы видели от него, и это было не впечатляющее выступление, которого все ждали, но он многому учится.

Усик - боксер, с которым я хочу драться. Я буду драться с Усиком, Чисорой, Уайтом, Руисом-младшим, Джошуа, кем угодно", - сказал Паркер Sky Sports.

Ожидается, что на следующей неделе промоутер Эдди Хирн объявит новую дату боя Усик - Чисора.