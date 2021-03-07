Украинский супертяж ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

Украинский боксер Константин Довбыщенко, выступающий в супертяжелом дивизионе, сразился со своим соотечественником Вадимом Шийкой.

Довбыщенко по прозвищу "Танк Т-34" уже на 23 секунде боя отправил соперника в нокдаун. Примечательно, что Константин выцеливал не голову соперника, а корпус. Вадим поднялся, однако через несколько мгновений он вновь после удара в печень оказался на настиле ринг. Рефери решил бой не продолжать и зафиксировал победу Довбыщенко техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Константин Довбыщенко - Вадим Шийка:

Таким образом, Довбыщенко добыл свою 9 победу в профи, при 9 поражениях и одной ничьей. Шийка, в свою очередь, проиграл во второй раз кряду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский-супертяж избил соперника на вечере бокса в Киеве.