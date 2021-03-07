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Украинский супертяж ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

Украинский супертяж ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Украинский боксер Константин Довбыщенко, выступающий в супертяжелом дивизионе, сразился со своим соотечественником Вадимом Шийкой.

Боксер сделал из соперника грушу в чемпионском бою (видео)

Довбыщенко по прозвищу "Танк Т-34" уже на 23 секунде боя отправил соперника в нокдаун. Примечательно, что Константин выцеливал не голову соперника, а корпус. Вадим поднялся, однако через несколько мгновений он вновь после удара в печень оказался на настиле ринг. Рефери решил бой не продолжать и зафиксировал победу Довбыщенко техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Константин Довбыщенко -  Вадим Шийка:

Таким образом, Довбыщенко добыл свою 9 победу в профи, при 9 поражениях и одной ничьей. Шийка, в свою очередь, проиграл во второй раз кряду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский-супертяж избил соперника на вечере бокса в Киеве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,021

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Бокс, Нокаут, Константин Довбыщенко, Вадим Шийка.
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