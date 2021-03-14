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Непобедимый боксер избил соперника, который и не думал сдаваться (видео)

Непобедимый боксер избил соперника, который и не думал сдаваться (видео)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

В субботу, 13 марта, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой во втором среднем весе Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис.

Боксер-претендент сломал руку о голову чемпиона (видео)

Американские боксеры выдали жесткий поединок, в котором все-таки ощутимым преимуществом владел непобедимый Бенавидес. К 11 раунду Дэвид попросту избивал соотечественника, что привело к остановке схватки со стороны рефери. Отметим, этот успех приблизил Дэвида к чемпионскому поединку по линии WBC.

Видео остановки боя Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис:

Видео боя Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис:

Таким образом, 24-летний Бенавидес добыл свою 24 победу в профи. 31-летний Эллис, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 18 побед. 

Ранее "Телеграф" сообщал о жестокой рубке девушек-боксеров, которые сражались за титул абсолютной чемпионки мира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,475

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Бокс, Нокаут, Дэвид Бенавиде, Рональд Эллис.
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