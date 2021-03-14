Непобедимый боксер избил соперника, который и не думал сдаваться (видео)

В субботу, 13 марта, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой во втором среднем весе Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис.

Американские боксеры выдали жесткий поединок, в котором все-таки ощутимым преимуществом владел непобедимый Бенавидес. К 11 раунду Дэвид попросту избивал соотечественника, что привело к остановке схватки со стороны рефери. Отметим, этот успех приблизил Дэвида к чемпионскому поединку по линии WBC.

Видео остановки боя Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис:

A relentless @Benavidez300 stops Ronald Ellis in round 11 to stay unbeaten and one step closer to a title bout. #BenavidezEllis pic.twitter.com/VYyWmtSXa5 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) March 14, 2021

Видео боя Дэвид Бенавидес - Рональд Эллис:

Таким образом, 24-летний Бенавидес добыл свою 24 победу в профи. 31-летний Эллис, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 18 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестокой рубке девушек-боксеров, которые сражались за титул абсолютной чемпионки мира.