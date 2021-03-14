Девушки-боксеры устроили побоище в ринге (видео)

В Далласе (штат Техас, США) прошел масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Хуан Франциско Эстрада - Роман Гонсалес. В андеркарде шоу выступили Джессика Маккаскилл и Сесилия Брекхус. Девушки бойцы сразились за титул абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе.

Американка Маккаскилл успешно защитила титул, победив в 10-раундовой схватке претендентку. По итогам 10 раундов все судьи отдали победу 36-летней Джессике - 100-89, 99-90 и 98-91.

Таким образом, Маккаскилл добыла свою 10 победу в профи при двух поражениях, а 39-летняя Брекхус проиграла во второй раз, имея в своем активе 39 побед. Примечательно, что оба поражения Сесилии случились в боях с Джессикой. В первой схватке между спортсменками дело также дошло до судейских записок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный бой андеркарда на вечере бокса в Далласе завершился досрочной победой.