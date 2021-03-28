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Непобедимый британский супертяж наглухо нокаутировал соперника (видео)

Непобедимый британский супертяж наглухо нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В субботу, 27 марта, на вечере бокса в Гибралтаре было массу занимательных боев, в частности, непобедимый британский супертяж Фабио Уордли сразился с американцем Эриком Молиной.

Боксер вырубил соперника-однофамильца мощным апперкотом (видео)

26-летний Уордли с первых секунд начал избивать 38-летнего Молину. Поначалу американец даже отвечал на атаки британца, однако в пятом раунде схватка переросла в банальное избиение, что привело к тяжелому падению Молины на канвас. В итоге Эрик не сумел подняться, и рефери зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала для непобедимого Уордли 11-й в профи, Молина, в свою очередь, проиграл в седьмой раз при 27 победах.

Лучшие моменты боя Фабио Уордли - Эрик Молина - в обзоре вечера бокса в Гибралтаре:

"Телеграф" напоминает, что в главною бою шоу в Гибралтаре Диллиан Уайт наглухо нокаутировал Александра Поветкина. Кроме того, на шоу дебютировал сын известного боксера.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Эрик Молина, Фабио Уордли.
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