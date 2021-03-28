Непобедимый британский супертяж наглухо нокаутировал соперника (видео)

В субботу, 27 марта, на вечере бокса в Гибралтаре было массу занимательных боев, в частности, непобедимый британский супертяж Фабио Уордли сразился с американцем Эриком Молиной.

26-летний Уордли с первых секунд начал избивать 38-летнего Молину. Поначалу американец даже отвечал на атаки британца, однако в пятом раунде схватка переросла в банальное избиение, что привело к тяжелому падению Молины на канвас. В итоге Эрик не сумел подняться, и рефери зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала для непобедимого Уордли 11-й в профи, Молина, в свою очередь, проиграл в седьмой раз при 27 победах.

Лучшие моменты боя Фабио Уордли - Эрик Молина - в обзоре вечера бокса в Гибралтаре:

"Телеграф" напоминает, что в главною бою шоу в Гибралтаре Диллиан Уайт наглухо нокаутировал Александра Поветкина. Кроме того, на шоу дебютировал сын известного боксера.