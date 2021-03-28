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Сын знаменитого боксера разбил лицо сопернику в дебютном бою (видео)

Сын знаменитого боксера разбил лицо сопернику в дебютном бою (видео)
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В субботу, 27 марта, на вечере бокса в Гибралтаре состоялось не мало зрелищных поединков, в частности, на ринг вышел британский легковес Кэмпбелл Хаттон, сын знаменитого Рикки Хаттона.

Боксер вырубил соперника-однофамильца мощным апперкотом (видео)

Противостоял 20-летнему Кэмпбеллу, который дебютировал в профи, 32-летний испанец Хесус Рохас. Хаттон значительно лучше смотрелся в ринге и по истечении четырех раундов судья отдал победу именно ему - 40-36.

Лучшие моменты боя Кэмпбелл Хаттон - Хесус Рохас:

Таким образом, Кэмпбелл добыл свою первую победу на профи-ринге, Хесус, в свою очередь, проиграл в 11-й раз.

"Телеграф" напоминает, ч то в главном бою шоу на ринг вышли супертяжи Александр Поветкин и Диллиан УайтБританец нокаутировал россиянина в четвертом раунде и вернул себе титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. У нас на сайте доступно полное видео этого поединка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Кэмпбелл Хаттон, Хесус Рохас.
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