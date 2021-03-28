Сын знаменитого боксера разбил лицо сопернику в дебютном бою (видео)

В субботу, 27 марта, на вечере бокса в Гибралтаре состоялось не мало зрелищных поединков, в частности, на ринг вышел британский легковес Кэмпбелл Хаттон, сын знаменитого Рикки Хаттона.

Противостоял 20-летнему Кэмпбеллу, который дебютировал в профи, 32-летний испанец Хесус Рохас. Хаттон значительно лучше смотрелся в ринге и по истечении четырех раундов судья отдал победу именно ему - 40-36.

Лучшие моменты боя Кэмпбелл Хаттон - Хесус Рохас:

Таким образом, Кэмпбелл добыл свою первую победу на профи-ринге, Хесус, в свою очередь, проиграл в 11-й раз.

"Телеграф" напоминает, ч то в главном бою шоу на ринг вышли супертяжи Александр Поветкин и Диллиан Уайт. Британец нокаутировал россиянина в четвертом раунде и вернул себе титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. У нас на сайте доступно полное видео этого поединка.