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Уайт брутально нокаутировал Поветкина (видео)

Уайт брутально нокаутировал Поветкина (видео)
Обновлено 01:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter matchroomboxing

В субботу, 27 марта, в Гибралтаре состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок Александр Поветкин - Диллиан Уайт. На кону поединка стоял пояс временного чемпиона WBC в хевивейте, которым владел россиянин.

Поветкин признал силу Кличко

Уже в первом раунде Уайт засыпал Поветкина градом ударов, и россиянина зашатало. В третьем раунде Диллиан упал, однако виной тому был не Поветкин, а скользкий настил ринга. В 4-м раунде Диллиан добился своего и мощными ударами уронил "Русского Витязя" на канвас, россиянин поднялся, но рефери решил не рисковать здоровьем Александра.

Таким образом, Диллиан добыл 28-ю победу в профи при двух поражениях, Александр проиграл в третий, имея в своем активе 36 побед и одну ничью.

Видео нокаута в бою Александр Поветкин - Диллиан Уайт:

"Телеграф" напоминает, что первый бой, который состоялся в Британии в августе 2020 года, завершился сенсационной победой Поветкина.

Отметим, что Поветкин не отрицает того, что может сразиться с Александр Усиком. Россиянин уже назвал условие для этого боя

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский легковес добыл победу на вечере бокса в России

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.
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