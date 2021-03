Уайт брутально нокаутировал Поветкина (видео)

В субботу, 27 марта, в Гибралтаре состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок Александр Поветкин - Диллиан Уайт. На кону поединка стоял пояс временного чемпиона WBC в хевивейте, которым владел россиянин.

Уже в первом раунде Уайт засыпал Поветкина градом ударов, и россиянина зашатало. В третьем раунде Диллиан упал, однако виной тому был не Поветкин, а скользкий настил ринга. В 4-м раунде Диллиан добился своего и мощными ударами уронил "Русского Витязя" на канвас, россиянин поднялся, но рефери решил не рисковать здоровьем Александра.

Таким образом, Диллиан добыл 28-ю победу в профи при двух поражениях, Александр проиграл в третий, имея в своем активе 36 побед и одну ничью.

Видео нокаута в бою Александр Поветкин - Диллиан Уайт:

Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkin pic.twitter.com/2vB370Fwt2

— Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) March 27, 2021