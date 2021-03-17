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Поветкин назвал условие для боя с Усиком

Поветкин назвал условие для боя с Усиком
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм povetkinalexandr

Бой между обязательным претендентом на титул WBO украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и временным чемпионом WBC в хевивейте Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) возможен. Таким мнением поделился "Русский Витязь", который отметил, что сразится с украинцем только за хороший гонорар.

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"Буду ли я драться с Усиком? Много с кем есть боксировать. Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут, давай, дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не стремлюсь", - цитирует Поветкина Известия.

"Телеграф" напоминает, что в конце марта Поветкин проведет бой реванш против британца Диллиана Уайта, а Усик должен сразиться за временный пояс WBO с британцем Джо Джойсом. Правда, данный поединок может и не состояться.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Поветкин, Бокс, Александр Усик.
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