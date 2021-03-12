Тайсон Фьюри не верит в Усика

Чемпион мира по версиям WBC и The Ring в хевивейте британец Тайсон Фьюри не верит в перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе. По мнению "Цыганского короля", Александр не показал доминирующего выступления в бою со "старым" Дереком Чисорой. Более того, Фьюри считает, что "Война" не проиграл Усику.

"Без обид для Чисоры, но он уже в конце карьеры и был тестом для Усика в супертяжах. Дереку уже почти 40 лет (на самом деле всего 37, - прим. ред.), он проиграл большинство из последних боев. Но я считаю, что Дерек заслужил как минимум ничью, однако он уступил решением судей. Если Усик имеет проблемы с Чисорой, то как он собирается бить топ-парней в супертяжах? Но списывать никого нельзя со счетов. Джойс? Джо может победить Усика. И наоборот. Проблемы с Чисорой не означают, что Усик будет иметь проблемы с Джойсом. Все могут победить всех. Любого, кроме меня. Потому что я непобедимый", - рассказал Фьюри в комментарии для Youtube-канала iFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Фьюри ждет подписание контракта на бой с Энтони Джошуа. А пока британец отдыхает, выпивая много литров пива каждый день.

Обязательный претендент на титул WBO Усик, в свою очередь, дал добро на бой Джошуа - Фьюри, однако украинец затребовал 93% гонорара за поединок с Джо Джойсом, что явно не устраивает британца.