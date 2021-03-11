Усик в ожидании боя заговорил со своим поясом (видео)

Украинский боксер-супертяж Александр Усик относится к своему поясу как к другу. Серию забавных роликов украинец опубликовал в сторис на своей страничке в Instagram.

Для начала Усик продемонстрировал своей чемпионский пояс WBC, назвав его самым удобным в мире, и прозвав его "царем". Затем дочка боксера застукала отца за чтением, при этом Усик отметил, что читает другу WBC. Кроме того, олимпийский чемпион Лондона даже просыпается вместе со своим поясом.

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, однако боя с чемпионом Организации Энтони Джошуа в ближайшее время украинец не увидит, ведь британец занят организацией поединка с Тайсоном Фьюри. Теперь WBO санкционировала проведение поединка Александра за временный титул с небитым британцем Джо Джойсом, однако данное шоу может и не состояться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик затребовал 93% гонорара в бою с Джойсом.