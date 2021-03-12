Тайсон Фьюри ушел в запой

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBC и Thе Ring в хевивейте Тайсон Фьюри рассказал, что наслаждается жизнью, ведь он сейчас в отпуске. Кроме того, "Цыганский король" сообщил, что выпивает очень много пива, которое заменяет ему еду.

"До тех пор, пока у меня не будет даты поединка и кучи денег в кармане, боя не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в итоге случится? Да. Я точно не собираюсь беспокоиться об этом. В прошлые годы, когда бой отменялся, я впадал в глубокую депрессию и хотел покончить с собой. На данный момент я прекратил тренировки, я в отпуске. Выпиваю, восемь, десять двенадцать пинт пива в день (до 7 литров в день прим. ред.). Но много я не ем, потому что получаю калории из алкоголя", - рассказал Фьюри в комментарии для dailystar.

"Телеграф" напоминает, что Тайсон Фьюри близок к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте с Энтони Джошуа. Ожидается, что в ближайшее время будет подписан контракт на бой. Если планы боксеров будут нарушены, то AJ будет обязан сразиться с украинцем Александром Усиком, который является обязательным претендентом на титул WBO.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик в ожидании своего следующего боя начал разговаривать с поясом.