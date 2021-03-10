Усик - Джойс: бой под угрозой срыва

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика Александр Красюк прокомментировал ситуацию со следующим поединком бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. По мнению функционера, сложности в организации боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри препятствуют проведению поединка Усика с еще одним британцем Джо Джойсом. Более того, бой украинца с "Джаггернаутом" может и вовсе не состояться.

"Я понятия не имею, где состоится бой Усик - Джойс. Я даже не уверен, состоится ли он вообще. Вопрос в том, пройдет ли бой Джошуа - Фьюри. У них есть одна проблема - время, которое уходит. Если они не анонсируют бой в течение следующих трех недель, то нет шансов на то, что WBO будет так долго ждать. Без подтверждения этого поединка WBO не может объявить бой за временный титул. У меня есть предчувствие, что бой Джошуа - Фьюри не состоится в ближайшее время. В таком случае Джошуа придется либо освободить титул, либо подраться с Усиком", - рассказал Красюк в комментарии для Youtube-канала iFL TV.

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO в хевивейте, однако организация не спешит давать ему титульный поединок и уже санкционировала проведение схватки украинца с небитым британцем Джо Джойсом за временный титул, который после шоу Джошуа - Фьюри должен стать полноценным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джойс грубо ответил Усику на предложение провести бой в Киеве.