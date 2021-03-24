Поветкин признал силу Кличко

Российский боксер-супертяж, временный чемпион WBC, Александр Поветкин объяснил свои поражения на профи-ринге от Энтони Джошуа и Владимира Кличко. По словам "Русского Витязя", эти боксеры были попросту лучше него.

"Где была моя мощь в боях с Джошуа и Владимиром Кличко? Интересный вопрос. Я когда боксировал, старался сделать все, что мог. Эти ребята были сильнее меня и все. Что я могу сказать? Конечно, вопрос не в мощи. Они просто были сильнее и лучше меня", - передает слова Поветкина fightnews.

Видео боя Поветкин - Кличко:

Видео боя Поветкин - Джошуа:

Ранее Поветкин допустил возможность проведения боя с Александром Усиком.

"Телеграф" напоминает, что Поветкин ведет подготовку к бою-реваншу с британцем Диллианом Уайтом. В первом поединке россиянин эффектно вырубил соперника и получил награду "нокаут года".