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Поветкин признал силу Кличко

Поветкин признал силу Кличко
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter boxnationtv

Российский боксер-супертяж, временный чемпион WBC, Александр Поветкин объяснил свои поражения на профи-ринге от Энтони Джошуа и Владимира Кличко. По словам "Русского Витязя", эти боксеры были попросту лучше него.

Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина

"Где была моя мощь в боях с Джошуа и Владимиром Кличко? Интересный вопрос. Я когда боксировал, старался сделать все, что мог. Эти ребята были сильнее меня и все. Что я могу сказать? Конечно, вопрос не в мощи. Они просто были сильнее и лучше меня", - передает слова Поветкина fightnews.

Видео боя Поветкин - Кличко:

Видео боя Поветкин - Джошуа:

Ранее Поветкин допустил возможность проведения боя с Александром Усиком.

"Телеграф" напоминает, что Поветкин ведет подготовку к бою-реваншу с британцем Диллианом Уайтом. В первом поединке россиянин эффектно вырубил соперника и получил награду "нокаут года".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 276

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Владимир Кличко, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа.
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