Неожиданный нокаут от Поветкина признан лучшим в 2020 году (видео)

Авторитетный портал о боксе Boxingscene выбрал лучший нокаут 2020 года. Об этом сообщает сайт издания.

По мнению экспертов, лучшим нокаутом в прошлом году стала досрочная победа Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона WBC в хевивейте. "Русский Витязь", дважды побывав в нокдаунах в 4-м раунде, вчистую проигрывал схватку, однако в 5-м раунде "апперкотом из неоткуда" отправил соперника на канвас. Уайт оказался в тяжелом нокауте и рефери в ринге незамедлительно остановил схватку.

"Разрушительный удар Поветкина застал ничего не подозревающего Уайта", - охарактеризовали нокаут от россиянина в Boxingscene.

Видео нокаута в бою Уайт -Поветкин:

Эта победа вернула Александра в топ лучших бойцов дивизиона, а уже скоро ожидается реванш между боксерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин не хочет драться с Усиком.