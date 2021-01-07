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Неожиданный нокаут от Поветкина признан лучшим в 2020 году (видео)

Неожиданный нокаут от Поветкина признан лучшим в 2020 году (видео)
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter HayemakerBoxing

Авторитетный портал о боксе Boxingscene выбрал лучший нокаут 2020 года. Об этом сообщает сайт издания.

Поветкин заговорил о реванше с Кличко

По мнению экспертов, лучшим нокаутом в прошлом году стала досрочная победа Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона WBC в хевивейте. "Русский Витязь", дважды побывав в нокдаунах в 4-м раунде, вчистую проигрывал схватку, однако в 5-м раунде "апперкотом из неоткуда" отправил соперника на канвас. Уайт оказался в тяжелом нокауте и рефери в ринге незамедлительно остановил схватку.

"Разрушительный удар Поветкина застал ничего не подозревающего Уайта", - охарактеризовали нокаут от россиянина в Boxingscene.

Видео нокаута в бою Уайт -Поветкин:

Эта победа вернула Александра в топ лучших бойцов дивизиона, а уже скоро ожидается реванш между боксерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин не хочет драться с Усиком.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Нокаут, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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