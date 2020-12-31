Поветкин заговорил о реванше с Кличко

Российский супертяж Александр Поветкин не против провести бой-реванш с завершившим карьеру профессионального боксера Владимиром Кличко. По словам "Русского Витяза", он не ищет этого поединка, однако с удовольствием вышел бы на ринг с украинцем, если бы предоставилась такая возможность.

"Я об этом поединке особо не думаю. Как было, так было. В любом случае, Владимир Кличко - хороший и сильный боксер. Ну я проиграл, не отрицаю. У меня не получилось ничего сделать из того, что планировал. Реванш? Если нам суждено будет еще раз побоксировать, то сделаю это с удовольствием. Если нет - ничего страшного. Я не буду рваться к этому бою или через себя переступать, мол, хочу его безумно", - цитирует Поветкина ТАСС.

"Телеграф" напоминает, что Владимир Кличко и Александр Поветкин провели бой в мае 2013 года. По истечению 12 раундов все трое судьи отдали победу украинцу со счетом 119-104.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин отказался драться с Александром Усиком, сославшись на дружбу.