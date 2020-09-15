Поветкин опередил Усика в рейтинге WBC

Возглавил рейтинг бывший чемпион мира в хэвивейте по версии WBC американец Деонтей Уайлдер. Следом за ним расположился украинец Александр Усик. Тройку лучших замыкает кубинец Луис Ортис.
Действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе является британец Тайсон Фьюри, а россиянин Александр Поветкин, победив недавно Диллиана Уайта, является временным чемпионом Совета. Это поражение отбросило Диллиана аж на пятое место в рейтинге.
Топ-7 лучших боксеров по версии WBC:
Ранее украинский футболист Евгений Селезнев потренировался с Усиком.