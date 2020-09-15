Поветкин опередил Усика в рейтинге WBC

Александр Поветкин в обновленном рейтинге Совета расположился сразу же после действующего чемпиона.

Возглавил рейтинг бывший чемпион мира в хэвивейте по версии WBC американец Деонтей Уайлдер. Следом за ним расположился украинец Александр Усик. Тройку лучших замыкает кубинец Луис Ортис.

Действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе является британец Тайсон Фьюри, а россиянин Александр Поветкин, победив недавно Диллиана Уайта, является временным чемпионом Совета. Это поражение отбросило Диллиана аж на пятое место в рейтинге.

Топ-7 лучших боксеров по версии WBC:

Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)

Временный чемпион - Александр Поветкин (Россия)

№1 Деонтей Уайлдер (США)

№2 Александр Усик (Украина)

№3 Луис Ортис (Куба)

№4 Энди Руис-младший (Мексика)

№5 Диллиан Уайт (Великобритания)

Ранее украинский футболист Евгений Селезнев потренировался с Усиком.