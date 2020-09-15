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Поветкин опередил Усика в рейтинге WBC

Поветкин опередил Усика в рейтинге WBC
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Александр Поветкин в обновленном рейтинге Совета расположился сразу же после действующего чемпиона.

Возглавил рейтинг бывший чемпион мира в хэвивейте по версии WBC американец Деонтей Уайлдер. Следом за ним расположился украинец Александр Усик. Тройку лучших замыкает кубинец Луис Ортис.

Действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе является британец Тайсон Фьюри, а россиянин Александр Поветкин, победив недавно Диллиана Уайта, является временным чемпионом Совета. Это поражение отбросило Диллиана аж на пятое место в рейтинге.

Топ-7 лучших боксеров по версии WBC: 

  • Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)
  • Временный чемпион - Александр Поветкин (Россия)
  • №1 Деонтей Уайлдер (США)
  • №2 Александр Усик (Украина)
  • №3 Луис Ортис (Куба)
  • №4 Энди Руис-младший (Мексика)
  • №5 Диллиан Уайт (Великобритания)

Ранее украинский футболист Евгений Селезнев потренировался с Усиком.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, WBC, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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