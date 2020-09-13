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"Банда": Селезнев провел тренировку с Усиком (Фото)

"Банда": Селезнев провел тренировку с Усиком (Фото)
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф isport.ua
Форвард Колоса Евгений Селезнев провел тренировку по боксу с Александром Усиком.

Нападающий Колоса Евгений Селезнев встретился с украинским супертяжеловесом.

Футболист сфотографировался с Александром Усиком в тренировочном зале. Судя по внешнему виду спортсменов, перед своим возвращением в УПЛ Селезнев решил провести спарринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Фото Селезнев опубликовал а своей странице в Instagram.

 
 
 
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Банда!never give up

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

"Банада, never give up", - написал Селезнев.

Ранее сообщалось, что футболист получил травму, которая помешает ему дебютировать за Колос.

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Евгений Селезнев, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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