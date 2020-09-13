"Банда": Селезнев провел тренировку с Усиком (Фото)

Нападающий Колоса Евгений Селезнев встретился с украинским супертяжеловесом.
Футболист сфотографировался с Александром Усиком в тренировочном зале. Судя по внешнему виду спортсменов, перед своим возвращением в УПЛ Селезнев решил провести спарринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Фото Селезнев опубликовал а своей странице в Instagram.
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"Банада, never give up", - написал Селезнев.
Ранее сообщалось, что футболист получил травму, которая помешает ему дебютировать за Колос.