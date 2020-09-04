Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина

Диллиану Уайт вспомнил нокаутирующий удар от Александра Поветкина.

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) рассказал, как себя чувствовал во время нокаута от Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).

"Когда рефери отсчитывал: "Шесть, семь", я сказал, что я в порядке. На что он ответил: "Нет-нет". Поветкин нырнул. Он пытался выбросить апперкот, а я - хук.

Затем помню, как я лежу, а рефери считает: "Шесть, семь". Я попытался подняться, но рефери говорит: "Нет-нет, это тяжелый нокдаун и бла-бла-бла".

Со мной все было нормально. я не был в отключке, а просто упал. Не могу сказать, что я не рухнул на канвас, это был хороший удар в подбородок, и я упал. Но при этом я был в порядке.

Я поднялся сразу же и пошел в раздевалку. Эдди Хирн как раз давал интервью, я подошел к нему и сказал: "Давай устроим реванш", - сказал Диллиан Уайт в интервью BBC.

Ранее Эдди Хирн назвал вероятные даты для проведения реванша Поветкина с Уайтом. Уайт назвал условие, при котором он готов поехать на бой в Россию.