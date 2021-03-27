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Непобедимый украинец добыл победу на вечере бокса в России (видео)

Непобедимый украинец добыл победу на вечере бокса в России (видео)
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram rccboxing

В субботу, 27 марта, в Екатеринбурге украинский боксер легкого веса Зоравор Петросян провел свой 11 поединок в профи. Противостоял небитому украинцу опытный южноафриканец Кооса Сибийя.

Небитый боксер заставил сдаться бывшего чемпиона мира (видео)

Петросян владел преимуществом по ходу боя, однако нанести существенный урон 39-летнему представителю ЮАР так и не сумел. В итоге 8-раундовая схватка завершилась победой украинца единогласным решением судей.

Видео боя Зоравор Петросян - Кооса Сибийя:

К слову, вечер бокса в Екатеринбурге в самом разгаре и за шоу можно наблюдать в прямом эфире:

Для 22-летнего Петросяна эта победа стала 11-й на профи-ринге, а Кооса, в свою очередь, проиграл в 15-й раз при 23 победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте на вечере бокса в Форт-Уэрте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Зоравор Петросян.
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