Боксер вырубил соперника-однофамильца мощным апперкотом (видео)

В ночь на 21 марта в американском Форт-Уэрте, что находится в Техасе, состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Верджил Ортис-младший - Морис Хукер. В андеркарде шоу выступили представители первого полусреднего веса аргентинец Марселино Лопес и мексиканец Хайро Лопес.

35-летний Марселино добыл досрочную победу. В пятом раунде аргентинцу удалось серией ударов из апперкота и левого бокового потрясти соперника, который так и не поднялся в отведенное время. Таким образом, Марселино добыл свою 37 победу в профи при 2 поражениях и одной ничьей, а мексиканский "Доберман" проиграл в 12-й раз при 27 победах.

Видео нокаута в бою Марселино Лопес - Хайро Лопес:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах шоу в Москве, где сражался обидчик Гвоздика.