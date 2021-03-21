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Боксер вырубил соперника-однофамильца мощным апперкотом (видео)

Боксер вырубил соперника-однофамильца мощным апперкотом (видео)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер GoldenBoyBoxing

В ночь на 21 марта в американском Форт-Уэрте, что находится в Техасе, состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Верджил Ортис-младший - Морис Хукер. В андеркарде шоу выступили представители первого полусреднего веса аргентинец Марселино Лопес и мексиканец Хайро Лопес.

Непобедимый боксер отправил экс-соперника Усика в тяжелый нокаут (видео)

35-летний Марселино добыл досрочную победу. В пятом раунде аргентинцу удалось серией ударов из апперкота и левого бокового потрясти соперника, который так и не поднялся в отведенное время. Таким образом, Марселино добыл свою 37 победу в профи при 2 поражениях и одной ничьей, а мексиканский "Доберман" проиграл в 12-й раз при 27 победах.

Видео нокаута в бою Марселино Лопес - Хайро Лопес:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах шоу в Москве, где сражался обидчик Гвоздика.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 147

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Бокс, Нокаут, Хайро Лопес, Марселино Лопес.
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