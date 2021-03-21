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Непобедимый боксер отправил экс-соперника Усика в тяжелый нокаут (видео)

Непобедимый боксер отправил экс-соперника Усика в тяжелый нокаут (видео)
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм matchroomboxing

В субботу, 20 марта, в Лондоне на Wembley Arena состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO Лоуренс Околи - Кшиштоф Гловацки.

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28-летний британец Околи добыл досрочную победу над представителем Польши 34-летним Гловацки. В шестом раунде Околи мощной двойкой уронил поляка, который не сумел вовремя подняться, и схватка была остановлена.Таким образом, непобедимый Околи стал чемпионом мира в крузервейте, попутно добыв 16-ю победу в профи.

Видео нокаута в бою Лоуренс Околи - Кшиштоф Гловацки:

"Телеграф" напоминает, что Гловацки, для которого это поражение стало третьим в профи при 31 победе, в 2016 году проиграл украинцу Александру Усику.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на вечере бокса в Анкасвилле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 789

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Бокс, Нокаут, Кшиштоф Гловацки, Лоуренс Околи.
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