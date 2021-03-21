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Обидчик Гвоздика вернулся на ринг зрелищным нокаутом (видео)

Обидчик Гвоздика вернулся на ринг зрелищным нокаутом (видео)
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В субботу, 20 марта, в Москве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в полутяжелом весе Артур Бетербиев - Адам Дейнес.

Боксер отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

36-летний российский боксер Бетербиев успешно защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC и IBF. Артур с первых минут начал давление на соперника и уложил его в нокдаун уже в первом раунде. 30-летний немец Дейнес после не лучшего начала сумел не только подняться, но и навязать сопротивление фавориту. Чемпион лишь в 10-м раунде мощным встречным ударом поймал оппонента, который оказался в тяжелом нокдауне. Адам вновь поднялся, но его угол выбросил полотенце, и бой завершился.

Видео нокаута в бою Артур Бетербиев - Адам Дейнес:

 
 
 
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Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Полное видео боя Артур Бетербиев - Адам Дейнес:

Таким образом, непобедимый Бетербиев добыл свою 16-ю победу в профи, Дейнес, в свою очередь, проиграл во второй раз при 19 победах и одной ничьей.

"Телеграф" напоминает, что свой крайний поединок Артур провел еще в октябре 2019 года. Тогда россиянин в объединительном поединке нокаутировал украинца Александра Гвоздика. После этого "Гвоздь" завершил карьеру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый боксер добыл эффектную победу на вечере бокса в Болтоне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 149

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Бокс, Нокаут, Артур Бетербиев, Адам Дейнес.
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