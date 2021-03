Непобедимый боксер забил соперника в углу ринга (видео)

В пятницу, 19 марта, в британском Болтоне состоялся большой вечер профи-бокса, главным поединком которого стал бой за звание чемпиона EBU European в легчайшем весе Ли МакГрегор - Карим Герфи. В андеркарде шоу также было жарко.

В частности, в предварительной программе шоу выступили представители второго легчайшего дивизиона британцы Шабаз Масуд и Луис Норман. Непобедимый Шабаз владел неоспоримым преимуществом, а в четвертом раунде он дважды отравлял соперника на канвас. Во второй раз 27-летний Норман уже не встал. Таким образом, 25 летний Масуд добыл свою восьмую победу в профи. Луис, в свою очередь, проиграл в 9-й раз, имея в своем активе 14 побед и одну ничью.

Видео нокаута в бою Шабаз Масуд - Луис Норман:

