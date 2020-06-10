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Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер

Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение своего клиента завершить карьеру. По словам менеджера,

Промоутер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение своего клиента завершить карьеру.

По словам менеджера, украинский боксер пошел на такой шаг, чтобы заняться бизнесом.

"Он очень умный парень. Саша понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому Гвоздик какое-то время думал на тем, чем ему заниматься дальше. Это его выбор", - цитирует Климаса ESPN.

Напомним, что на профессиональном ринге украинец провел 18 поединков, одержав при этом 17 побед (14 нокаутом). В последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Александр уступил титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

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Ранее Гвоздик назвал самого недооцененного украинского чемпиона.

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Бокс, Александр Гвоздик, Эгис Климас.
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