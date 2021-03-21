Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Обидчик Гвоздика вернулся на ринг зрелищным нокаутом (видео)
Обидчик Гвоздика вернулся на ринг зрелищным нокаутом (видео)
"Динамо" - "Рух": видео онлайн-трансляция матча
"Динамо" - "Рух": видео онлайн-трансляция матча
В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)
В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)
Зинченко спас "Манчестер Сити" от неминуемого гола (видео)
Зинченко спас "Манчестер Сити" от неминуемого гола (видео)

Небитый боксер заставил сдаться бывшего чемпиона мира (видео)

Небитый боксер заставил сдаться бывшего чемпиона мира (видео)
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер DAZNBoxing

В ночь на 21 марта в Форт-Уэрте (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок в полусреднем весе Верджил Ортис-младший - Морис Хукер.

Непобедимый боксер отправил экс-соперника Усика в тяжелый нокаут (видео)

Непобедимый американец Ортис владел преимуществом, а в шестом раунде он отправил соперника в тяжелый нокдаун. Представитель США Хукер поднялся и сумел на равных продолжить бой, однако уже в седьмом раунде 31-летний Морис в размене получил травму руки и присел на колено. Таким образом, 22-летний Верджил завоевал второстепенный пояс WBO International в полусреднем весе, что приблизило его к титульному бою.

Видео остановки боя Верджил Ортис - Морис Хукер:

Для Ортиса этот успех стал 17-м в карьере, Хукер, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 27 побед и три ничьи.

Отметим, на момент остановки боя Ортис лидировал на карточках всех судей - 58-55, 60-53 и 59-54.

Ранее "Телеграф" сообщал о возвращении на ринг обидчика Александра Гвоздика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 285

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Морис Хукер, Верджил Ортис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)
02 УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 20 марта (видео)
03 Непобедимый боксер отправил экс-соперника Усика в тяжелый нокаут (видео)
04 Зачем Роналду, если есть Бензема: обзор матча "Сельта" - "Реал" (видео)
05 Зинченко спас "Манчестер Сити" от неминуемого гола (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь