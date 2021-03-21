Небитый боксер заставил сдаться бывшего чемпиона мира (видео)

В ночь на 21 марта в Форт-Уэрте (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок в полусреднем весе Верджил Ортис-младший - Морис Хукер.

Непобедимый американец Ортис владел преимуществом, а в шестом раунде он отправил соперника в тяжелый нокдаун. Представитель США Хукер поднялся и сумел на равных продолжить бой, однако уже в седьмом раунде 31-летний Морис в размене получил травму руки и присел на колено. Таким образом, 22-летний Верджил завоевал второстепенный пояс WBO International в полусреднем весе, что приблизило его к титульному бою.

Видео остановки боя Верджил Ортис - Морис Хукер:

Для Ортиса этот успех стал 17-м в карьере, Хукер, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 27 побед и три ничьи.

Отметим, на момент остановки боя Ортис лидировал на карточках всех судей - 58-55, 60-53 и 59-54.

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