Поветкин - Уайт: видео боя

В субботу, 27 марта, в Гибралтаре состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за титул временного чемпиона WBC в хевивейте Александр Поветкин - Диллиан Уайт.

41-летний Поветкин не сумел защитить титул и досрочно проиграл 32-летнему британцу. Уайт с первых минут начал планомерно избивать россиянина, а в 4-м раунде отправил "Русского Витяза" в тяжелый нокаут.

Видео боя Александр Поветкин - Диллиан Уайт:

Для Уайта эта победа стала 28-й на профи-ринге при двух поражениях, а Александр проиграл в третий раз, имея в своем активе 36 побед и одну ничью.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок британца с россиянином завершилась "нокаутом года".