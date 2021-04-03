Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
Свитолина уступила первой ракетке мира в Майами (видео)
Свитолина уступила первой ракетке мира в Майами (видео)
Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)
Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)

Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)

Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram antonturkalj

В Бахрейне состоялся большой вечер профессиональных единоборств Brave CF 50. В одной из схваток любители ММА увидели ярчайший нокаут, однако боец-победитель не спешил праздновать триумф.

Бывший сумоист нокаутировал бойца ММА за 6 секунд (видео)

Один из поединков карда зрители запомнят надолго сразу по двум причинам. Во-первых шведский боец Антон Туркаль умудрился нокаутировать представителя Казахстана Константина Солдатова уже в дебюте первого раунда. Во-вторых, после совей молниеносной победы швед убежал в раздевалку и спустя некоторое время вернулся, чтобы ему подняли руку согласно процедуре. 

Что делал боец вне октагона неизвестно, однако пользователи сети предположили, что спортсмен так хотел по нужде, что забил оппонента за 13 секунд. Другие посчитали, что таким образом боец попытался привлечь внимание к своей персоне. В любом случае нокаут от Антона был весьма зрелищен. Более того, этот бой стал самым быстрым в промоушене.

Видео нокаута в бою Антон Туркаль - Константин Солдатов:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BRAVE Combat Federation (@bravemmaf)

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте от бойца ММА тяжелого веса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 249

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
02 В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
03 Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь