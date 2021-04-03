Боец ММА рекордно быстро нокаутировал соперника, чтобы сходить по нужде (видео)

В Бахрейне состоялся большой вечер профессиональных единоборств Brave CF 50. В одной из схваток любители ММА увидели ярчайший нокаут, однако боец-победитель не спешил праздновать триумф.

Один из поединков карда зрители запомнят надолго сразу по двум причинам. Во-первых шведский боец Антон Туркаль умудрился нокаутировать представителя Казахстана Константина Солдатова уже в дебюте первого раунда. Во-вторых, после совей молниеносной победы швед убежал в раздевалку и спустя некоторое время вернулся, чтобы ему подняли руку согласно процедуре.

Что делал боец вне октагона неизвестно, однако пользователи сети предположили, что спортсмен так хотел по нужде, что забил оппонента за 13 секунд. Другие посчитали, что таким образом боец попытался привлечь внимание к своей персоне. В любом случае нокаут от Антона был весьма зрелищен. Более того, этот бой стал самым быстрым в промоушене.

Видео нокаута в бою Антон Туркаль - Константин Солдатов:

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Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте от бойца ММА тяжелого веса.