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Бывший сумоист нокаутировал бойца ММА за 6 секунд (видео)

Бывший сумоист нокаутировал бойца ММА за 6 секунд (видео)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram rizin_pr

В японской Нагое состоялся 27-й по счету турнир по смешанным единоборствам от промоушена RIZIN. Ярчайшим поединком вечера стал бой тяжеловесов Цуеси Сударио и Казуси Миямото.

Боец ММА за 15 секунд разобрал соперника (видео)

Сударио, который пришел в ММА из сумо, не стал долго тянуть и разобрался с соперником всего за несколько секунд. Сначала Цуеси повалил оппонента на канвас, Миямото поднялся, однако сделал это крайне не осторожно спиной к оппоненту. В итоге Казуси, пропустив мощный правый кросс, оказался в тяжелейшем нокауте. К слову, эта победа стала самой быстрой в истории промоушена RIZIN.

Видео нокаута в бою Цуеси Сударио - Казуси Миямото:

 
 
 
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Публикация от RIZIN FF OFFICIAL (@rizin_pr)

Для Сударио эта победа в ринге стала третьей по правилам ММА и пока он не проигрывал. 

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте на турнире по муай-тай.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 201

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Нокаут, MMA, RIZIN.
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