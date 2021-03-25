Бывший сумоист нокаутировал бойца ММА за 6 секунд (видео)

В японской Нагое состоялся 27-й по счету турнир по смешанным единоборствам от промоушена RIZIN. Ярчайшим поединком вечера стал бой тяжеловесов Цуеси Сударио и Казуси Миямото.

Сударио, который пришел в ММА из сумо, не стал долго тянуть и разобрался с соперником всего за несколько секунд. Сначала Цуеси повалил оппонента на канвас, Миямото поднялся, однако сделал это крайне не осторожно спиной к оппоненту. В итоге Казуси, пропустив мощный правый кросс, оказался в тяжелейшем нокауте. К слову, эта победа стала самой быстрой в истории промоушена RIZIN.

Видео нокаута в бою Цуеси Сударио - Казуси Миямото:

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Для Сударио эта победа в ринге стала третьей по правилам ММА и пока он не проигрывал.

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