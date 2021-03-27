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Боец ММА ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram Rasulov_Salimgerey

В пятницу, 26 марта, в Санкт-Петербурге состоялся большой вечер профессионального ММА. В одном из поединков карда зрители увидели зрелищный нокаут.

Бывший сумоист нокаутировал бойца ММА за 6 секунд (видео)

В бою тяжеловесов Салимгерей Расулов нокаутировал Дениса Смолдарева. Во втором раунде Расулов повалил соперника на канвас, а затем ударами-бомбами принялся добивать оппонента, который даже перестал защищаться. В итоге судья, насмотревшись как Салимгерей избивает Дениса, все-таки остановил схватку и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Салимгерей Расулов - Денис Смолдарев:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Для Расулова эта победа стала 20-й в профи при 8 поражениях, Смолдарев, в свою очередь, проиграл в восьмой раз при 15 победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире по муай-тай.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 188

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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