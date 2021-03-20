Боец муай-тай вырубил соперника редчайшим ударом (видео)

Любители ММА и муай-тай в частности на турнире Lion Fight 64 в Хатчинсоне (штат Канзас, США) стали свидетелями редчайшего для этого вида единоборств нокаута.

В главном поединке карда Стив Уокер защищал свой пояс чемпиона Северной Америки в первом тяжелом весе. В ринге ему противостоял Брайан Коллетт, дебютировавший в промоушене. Чемпион, не знающий поражений, вновь добыл победу, да еще какую. На 48-й секунде боя Уокер невероятным торнадо-киком вырубил своего соперника, приведя публику в восторг.

Видео нокаута в бою Стив Уокер - Брайан Коллетт:

Этот успех стал для непобедимого Уокера 9-м в карьере, а вот Коллетт проиграл в шестой раз при 27 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал о редчайшем нокауте слэмом на турнире по ММА в Бахрейне.