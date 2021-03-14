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Боец ММА за 15 секунд разобрал соперника (видео)

Боец ММА за 15 секунд разобрал соперника (видео)
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер SemiTheJedi

В ночь на 14 марта (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 187. В одном из поединков карда зрители увидели жесткий нокаут в исполнении Мэтта Семелсбергера.

Боец ММА включил "режим пулеметчика" и нокаутировал соперника (видео)

28-летний американец заявил о себе на весь мир, добыв молниеносную победу, над своим соотечественником Джейсоном Уиттом. Семелсбергер за 15 секунд разобрался со своим оппонентом, выиграв от промоушена бонус в $50 тысяч. Отметим, для Мэтта эта победа стала 5 в карьере при 3 поражениях. Уитт, в свою очередь, проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 13 побед.

Видео нокаута в бою Мэтт Семелсбергер - Джейсон Уитт:

Ранее "Телеграф" рассказывал о редчайшем нокауте от бойца из Узбекистана.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 150

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC.
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