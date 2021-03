Боец ММА за 15 секунд разобрал соперника (видео)

В ночь на 14 марта (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 187. В одном из поединков карда зрители увидели жесткий нокаут в исполнении Мэтта Семелсбергера.

28-летний американец заявил о себе на весь мир, добыв молниеносную победу, над своим соотечественником Джейсоном Уиттом. Семелсбергер за 15 секунд разобрался со своим оппонентом, выиграв от промоушена бонус в $50 тысяч. Отметим, для Мэтта эта победа стала 5 в карьере при 3 поражениях. Уитт, в свою очередь, проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 13 побед.

Видео нокаута в бою Мэтт Семелсбергер - Джейсон Уитт:

Now that’s how you start a night of fights! Matt Semelsberger with a beautifully timed right hand straight down the pipe #UFCVegas21

pic.twitter.com/NExIYtFsM4

— Lewis Simpson MMA (@LGS_MMA) March 13, 2021