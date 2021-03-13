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Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм nursulton_ruziboev

В Араде (Бахрейн) состоялся вечер профессиональных единоборств от промоушена Brave CF.

Российский подражатель Макгрегора ударил нокаутированного соперника после остановки боя (видео)

На турнире Brave CF 47 Asian Domination в карде выступили француз Ибрагим Мане и узбек Нурсултан Рузибоев. Уже в первом раунде дебютант промоушена из Узбекистана сумел выбраться из партера, а затем редчайшим способом - слэмом нокаутировать оппонента, бросив его спиной на настил октагона. Рефери тут же остановил схватку.

Видео нокаута в бою Ибрагим Мане - Нурсултан Рузибоев:

 
 
 
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Публикация от BRAVE Combat Federation (@bravemmaf)

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте от бойца ММА на турнире в Краснодаре.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 462

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Ибрагим Мане, Нурсултан Рузибоев.
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