Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника (видео)

В Араде (Бахрейн) состоялся вечер профессиональных единоборств от промоушена Brave CF.

На турнире Brave CF 47 Asian Domination в карде выступили француз Ибрагим Мане и узбек Нурсултан Рузибоев. Уже в первом раунде дебютант промоушена из Узбекистана сумел выбраться из партера, а затем редчайшим способом - слэмом нокаутировать оппонента, бросив его спиной на настил октагона. Рефери тут же остановил схватку.

Видео нокаута в бою Ибрагим Мане - Нурсултан Рузибоев:

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Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте от бойца ММА на турнире в Краснодаре.