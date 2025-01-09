Снимался в клипах Каменских, Барских, Андраде: на войне погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков

Звездные коллеги погибшего хореографа отреагировали на новость о его гибели

Стало известно, что 6 января при исполнении боевых заданий погиб известный украинский хореограф и победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков. Мужчине было всего 30 лет. Он запомнился украинцам, как яркий хореограф, который снимался в клипах известных украинских артистов и мировых брендов.

О смерти близкого друга Владимира Ракова сообщила в Instagram его коллега и подруга Галина Пеха.

"6 января при выполнении боевого задания погиб ближайший друг и коллега – Владимир Раков", — написала девушка.

Что известно про Владимира Ракова

Владимир Раков был победителем шестого сезона шоу "Танцуют все" в 2013 году. Позже он возвращался в шоу уже как хореограф, а также был ассистентом хореографа на шоу "Танцы со звездами".

После этого его хореографический талант заметили и пригласили к сотрудничеству украинские артисты. Так, известно, что Владимир Раков снимался в клипах Насти Каменских, Макса Барских, группы "Время и Стекло", Onuka, Мишель Андраде и других артистов. Кроме того, танцор снимался в рекламе мировых брендов, таких как Lexus, Apple, Nike.

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину Владимир Раков присоединился к Силам обороны. Известно, что хореограф служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила. Погиб хореограф 6 января, ему было всего 30 лет.

Владимир Раков справа

В сети бурно отреагировали на новость о смерти молодого хореографа. Свои соболезнования выразили также звезды, которые работали с Владимиром Раковым.

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