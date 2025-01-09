Знімався у кліпах Каменських, Барських, Андраде: на війні загинув переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков

Зіркові колеги загиблого хореографа відреагували на новину про його загибель

Стало відомо, що 6 січня під час виконання бойових завдань загинув відомий український хореограф та переможець шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Чоловікові було лише 30 років. Він запам’ятався українцям як яскравий хореограф, який знімався у кліпах відомих українських артистів та світових брендів.

Про смерть близького друга Володимира Ракова повідомила у Instagram його колега та подруга Галина Пеха.

"6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг та колега – Володимир Раков", — написала дівчина.

Що відомо про Володимира Ракова

Володимир Раков був переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі" у 2013 році. Пізніше він повертався до шоу вже як хореограф, а також був асистентом хореографа на шоу "Танці із зірками".

Після цього його хореографічний талант помітили та запросили до співпраці українські артисти. Так, відомо, що Володимир Раков знімався у кліпах Насті Каменських, Макса Барських, гурту "Время и Стекло", Onuka, Мішель Андраде та інших артистів. Крім того, танцюрист знімався у рекламі світових брендів, таких як Lexus, Apple, Nike.

У 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Володимир Раков приєднався до Сил оборони. Відомо, що хореограф служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-й ОМБр імені короля Данила. Загинув хореограф 6 січня, йому було лише 30 років.

Володимир Раков праворуч

У мережі бурхливо відреагували на новину про смерть молодого хореографа. Свої співчуття висловили також зірки, які працювали із Володимиром Раковим.

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