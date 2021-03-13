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Боец ММА включил "режим пулеметчика" и нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА включил "режим пулеметчика" и нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм Makhochi_Sagitov

В пятницу, 12 марта, в Краснодаре состоялся ММА ивент от промоушена ACA, главным событием которого стал бой средневесов Артем Фролов - Вендрес Карлос да Сильва.

Боец ММА нокаутировал соперника скрытым ударом (видео)

В андеркарде также было жарко. Россиянин Махочи Сагитов в первом раунде нокаутировал бразильца Нилтона Гавиао. Гавиао, спасаясь от серии ударов Сагитова, решил перевести бой в партер, однако там его ждал лишь нокаут. Махочи включил "режим пулеметчика" и градом ударов добил соперника.

Видео нокаута в бою Махочи Сагитов - Нилтон Гавиао:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Ранее "Телеграф" сообщал, что таджикский боец ММА нокаутировал россиянина в Москве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 787

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Махочи Сагитов, Нилтон Гавиао.
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