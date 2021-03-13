Боец ММА включил "режим пулеметчика" и нокаутировал соперника (видео)

В пятницу, 12 марта, в Краснодаре состоялся ММА ивент от промоушена ACA, главным событием которого стал бой средневесов Артем Фролов - Вендрес Карлос да Сильва.

В андеркарде также было жарко. Россиянин Махочи Сагитов в первом раунде нокаутировал бразильца Нилтона Гавиао. Гавиао, спасаясь от серии ударов Сагитова, решил перевести бой в партер, однако там его ждал лишь нокаут. Махочи включил "режим пулеметчика" и градом ударов добил соперника.

Видео нокаута в бою Махочи Сагитов - Нилтон Гавиао:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что таджикский боец ММА нокаутировал россиянина в Москве.