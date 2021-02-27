Таджикский "Онг-Бак" избил россиянина в Москве (видео)

На вечере смешанных единоборств в Москве ACA 118 таджикский боец Бехруз "Онг-Бак" Зухуров провел зрелищный поединок с россиянином Романом Подругиным.

Представитель Таджикистана в середине второго раунда прижал оппонента к сетке и принялся добивать его. Бехруз высыпал град ударов, однако россиянин все не сдавался. Спасать положение Романа решил рефери в октагоне, который и зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала для Зухурова 15-й в профи при 4 поражениях. Подругин, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем активе 7 побед.

Видео нокаута в бою Бехруз Зухуров - Роман Подругин:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом вечере единоборств боец ММА жестким встречным ударом нокаутировал соперника.