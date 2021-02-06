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Боец ММА нокаутировал соперника в партере (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника в партере (видео)
16:51 Сегодня Телеграф Фото: onefc

На вечере единоборств ONE Championship: Unbreakable 3 в Сингапуре состоялось немало зрелищных поединков, в частности, в легчайшем весе встретились Тиал Танг из Мьянмы и представитель Индонезии Пол Лумихи.

Секс-символу ММА разбили лицо в кулачном бою (видео)

Танг владел ощутимым преимуществом по ходу схватки, но сумел добыть досрочную победу только во втором раунде. Тиал в очередной раз сделал тейкдаун и градом ударов заставим рефери вмещаться в схватку и остановить бой. Этот успех стал для представителя Мьянмы третьим подряд в промоушене.

Видео нокаута в бою Тиал Танг - Пол Лумихи:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Полное видео боя Тиал Танг - Пол Лумихи:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Сингапуре пакистанский боец добыл эффектную победу нокаутом. В главном бою шоу победу одержала украинка Алена Рассохина.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 127

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Тиал Танг, Пол Лумихи.
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