Боец ММА нокаутировал соперника в партере (видео)

На вечере единоборств ONE Championship: Unbreakable 3 в Сингапуре состоялось немало зрелищных поединков, в частности, в легчайшем весе встретились Тиал Танг из Мьянмы и представитель Индонезии Пол Лумихи.

Танг владел ощутимым преимуществом по ходу схватки, но сумел добыть досрочную победу только во втором раунде. Тиал в очередной раз сделал тейкдаун и градом ударов заставим рефери вмещаться в схватку и остановить бой. Этот успех стал для представителя Мьянмы третьим подряд в промоушене.

Видео нокаута в бою Тиал Танг - Пол Лумихи:

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Полное видео боя Тиал Танг - Пол Лумихи:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Сингапуре пакистанский боец добыл эффектную победу нокаутом. В главном бою шоу победу одержала украинка Алена Рассохина.