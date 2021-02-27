Боец ММА встречной серией убойно нокаутировал соперника (видео)

В пятницу, 26 февраля, в Москве состоялся вечер смешанных единоборств ACA 118. В одном из поединков карда в клетку вышли россиянин Азамат Пшуков и бразилец Жосиель Сильва.

В начале первого раунда Пшуков убойным встречным ударом поймал соперника, который улетел в тяжелый нокдаун. Затем россиянин принялся добивать оппонента, и рефери остановил схватку. Таким образом, Пшуков добыл восьмую победу в профи при одном поражении. Сильва, в свою очередь, проиграл в шестой раз, имея в своем активе 9 побед.

Видео нокаута в бою Азамат Пшуков - Жосиель Сильва:

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