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Боец ММА встречной серией убойно нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА встречной серией убойно нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм Pshukov_Azama

В пятницу, 26 февраля, в Москве состоялся вечер смешанных единоборств ACA 118. В одном из поединков карда в клетку вышли россиянин Азамат Пшуков и бразилец Жосиель Сильва.

Боец ММА из лиги Хабиба "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

В начале первого раунда Пшуков убойным встречным ударом поймал соперника, который улетел в тяжелый нокдаун. Затем россиянин принялся добивать оппонента, и рефери остановил схватку. Таким образом, Пшуков добыл восьмую победу в профи при одном поражении. Сильва, в свою очередь, проиграл в шестой раз, имея в своем активе 9 побед.

Видео нокаута в бою Азамат Пшуков - Жосиель Сильва:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире в Сочи

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 101

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Нокаут, MMA, Азамат Пшуков, Жосиель Сильва.
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